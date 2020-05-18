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Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США

Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп констатировал сильное снижение количества заражения коронавирусом в стране за последнее время, передает Report.

"Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости!" - написал Трамп в своем Twitter.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрированы 1,486 миллиона случаев коронавируса, умерли 89,55 тысячи человек, свыше 268 тысяч вылечились.

США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения. На втором месте Россия (почти 282 тысячи), на третьем месте Великобритания (почти 245 тысяч).

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