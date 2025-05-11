Трамп заявил о большом прогрессе на торговых переговорах США и КНР в Швейцарии

Переговоры Вашингтона и Пекина, посвященные вопросам торговли, прошли в Швейцарии в конструктивной манере, достигнут большой прогресс.

Переговоры Вашингтона и Пекина, посвященные вопросам торговли, прошли в Швейцарии в конструктивной манере, достигнут большой прогресс.

Как передает Report , об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

"Сегодня (10 мая - ред.) в Швейцарии состоялась очень хорошая встреча с Китаем. Многое обсудили, о многом договорились", - написал он.

"Полная перезагрузка обсуждалась в дружеской, но конструктивной манере. Мы хотим, чтобы на благо и КНР, и США Китай открылся для американского бизнеса. Достигнут большой прогресс", - отметил Трамп.

Напомним, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент провели в Женеве два раунда переговоров по урегулированию напряженности на фоне введения взаимных таможенных пошлин.