Трамп заявил о "большом прогрессе" в переговорах с Китаем

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Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры по торговой сделке с Китаем "продвигаются очень хорошо".
Как передает Report, об этом он написал в "Твиттере" по итогам разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Если [сделка] будет заключена, то она будет всеобъемлющей и затрагивающей все спорные вопросы и темы. Добились большого прогресса!" — написал Трамп.
В середине декабря глава Белого дома уже намекал, что США в скором времени могут заключить с Китаем сделку по торговле, таким образом покончив со всеми прошлыми разногласиями.
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