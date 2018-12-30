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    Трамп заявил о "большом прогрессе" в переговорах с Китаем

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры по торговой сделке с Китаем "продвигаются очень хорошо". 

    Как передает Report, об этом он написал в "Твиттере" по итогам разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

    "Если [сделка] будет заключена, то она будет всеобъемлющей и затрагивающей все спорные вопросы и темы. Добились большого прогресса!" — написал Трамп.

    В середине декабря глава Белого дома уже намекал, что США в скором времени могут заключить с Китаем сделку по торговле, таким образом покончив со всеми прошлыми разногласиями. 

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