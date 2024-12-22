Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с Путиным по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер на конференции AmericaFest в городе Финикс (штат Аризона).

"Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что нам необходимо ждать этого, но мы должны завершить эту войну", - сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что украинский конфликт не разгорелся бы, если бы он занимал пост президента США.

Отметим, что 19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что готов к разговору с Трампом в любое время и согласен с ним встретиться.