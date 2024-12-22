Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с Путиным по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Как передает
"Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что нам необходимо ждать этого, но мы должны завершить эту войну", - сказал Трамп.
Он в очередной раз заявил, что украинский конфликт не разгорелся бы, если бы он занимал пост президента США.
Отметим, что 19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что готов к разговору с Трампом в любое время и согласен с ним встретиться.