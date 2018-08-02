Трамп заявил, что ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением" ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом американский лидер написал у себя в Twitter, поблагодарив северокорейского лидера за письмо и отправку останков американских военных, погибших во время Корейской войны.

"Спасибо вам, председатель Ким Чен Ын, что сдержали обещание и начали процесс отправки домой останков наших великих и любимых, пропавших без вести в бою! Я не удивлен, что вы сделали такое доброе дело. Еще спасибо за ваше любезное письмо – я с нетерпением жду с вами встречи!", - написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

В четверг транспортный самолет ВВС США доставил на американскую землю останки военных, погибших на территории КНДР во время Корейской войны и переданных в рамках выполнения договоренностей саммита в Сингапуре. На авиабазу Хикам на Гавайях были перевезены останки 55 солдат.