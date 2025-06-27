Трамп заявил, что введенные им пошлины принесли США доходы на $88 млрд

Торговые пошлины, введенные администрацией США, принесли американской экономике доходы в размере около $88 млрд.

Торговые пошлины, введенные администрацией США, принесли американской экономике доходы в размере около $88 млрд.

Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил 26 июня, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном его планам в бюджетной и налоговой сферах.

Как отметил глава вашингтонской администрации, специалисты Конгресса сообщили ему, что США получают "гораздо больше средств, чем планировалось". Как пояснил американский лидер, согласно этим данным, Соединенные Штаты "получили $88 млрд от пошлин". Трамп не привел каких-либо подробностей относительно этих расчетов.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в конце мая сообщил, что США "получили $50-60 млрд в качестве тарифных поступлений с момента введения пошлин".

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этот перечень не вошла. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.