О нас

Трамп заявил, что введенные им пошлины принесли США доходы на $88 млрд

Трамп заявил, что введенные им пошлины принесли США доходы на $88 млрд Торговые пошлины, введенные администрацией США, принесли американской экономике доходы в размере около $88 млрд.
Другие страны
27 июня 2025 г. 03:59
Трамп заявил, что введенные им пошлины принесли США доходы на $88 млрд

Торговые пошлины, введенные администрацией США, принесли американской экономике доходы в размере около $88 млрд.

Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил 26 июня, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном его планам в бюджетной и налоговой сферах.

Как отметил глава вашингтонской администрации, специалисты Конгресса сообщили ему, что США получают "гораздо больше средств, чем планировалось". Как пояснил американский лидер, согласно этим данным, Соединенные Штаты "получили $88 млрд от пошлин". Трамп не привел каких-либо подробностей относительно этих расчетов.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в конце мая сообщил, что США "получили $50-60 млрд в качестве тарифных поступлений с момента введения пошлин".

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этот перечень не вошла. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp: Rüsumlar ABŞ-yə 88 milyard dollar gəlir gətirib

Самое читаемое

В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
26 июня 2025 г. 17:27
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi