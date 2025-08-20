Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки

Президент США Дональд Трамп заявил, что на стадии планирования находится двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Марку Левину.

"У меня прошла очень успешная встреча с президентом Путиным. У меня также была очень успешная встреча с президентом Зеленским. Думаю, что если они встретятся без моего участия, то смогут лучше разобраться в ситуации. Я хочу понять, что из этого выйдет. Они (возможная встреча – ред.) работают над этим, посмотрим, что произойдет", – отметил американский лидер.

Говоря о российско-украинском конфликте, он подчеркнул, что при администрации предыдущего президента США Джо Байдена ситуация только ухудшилась:

"Я считаю, что это вело к третьей мировой войне, но сейчас этого уже не будет. Это хорошая новость. Больше не стоит об этом беспокоиться", – добавил он.