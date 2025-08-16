Трамп заявил, что во многом согласовал с Путиным гарантии безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным им удалось во многом согласовать в том числе вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине.

Как передает Report, такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

Его спросили, закончится ли конфликт обменом территориями и гарантиями безопасности для Украины, которые не будут связаны с НАТО. "Я думаю, что это те пункты, которые мы обсуждали. И это те пункты, по которым мы на самом деле в основном договорились", - сказал Трамп.