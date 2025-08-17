О нас

Трамп заявил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс

Трамп заявил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс, и призвал следить за ситуацией.
Другие страны
17 августа 2025 г. 18:45
Трамп заявил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс, и призвал следить за ситуацией.

Как сообщает Report, он написал об этом на своей странице в соцсети Truth social.

"Значительный прогресс в отношении России. Оставайтесь с нами", - отметил американский лидер.

В следующей публикации он заявил: "Что касается меня, невероятно, как лживые СМИ жестоко искажают правду. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы заставить их писать или сообщать правду обо мне. Я провел отличную встречу на Аляске о глупой войне (бывшего президента США Джозефа) Байдена, войне, которая никогда не должна была случиться".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiya ilə münasibətlərdə əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edildiyini bildirib

Другие новости из категории

Умер британский актер Теренс Стэмп
Умер британский актер Теренс Стэмп
17 августа 2025 г. 19:41
Дональд Трамп опубликовал письмо жены, адресованное Путину
ФотоДональд Трамп опубликовал письмо жены, адресованное Путину
17 августа 2025 г. 19:29
Марко Рубио: США считают, что РФ и Украине нужно будет обсудить обмен территориями
Марко Рубио: США считают, что РФ и Украине нужно будет обсудить обмен территориями
17 августа 2025 г. 19:04
Трамп выразил надежду, что в Беларуси освободят 1,3 тыс. заключенных
Трамп выразил надежду, что в Беларуси освободят 1,3 тыс. заключенных
17 августа 2025 г. 18:47
Рубио: США не будут принимать или отклонять требования России
Рубио: США не будут принимать или отклонять требования России
17 августа 2025 г. 18:39
Госсекретарь: США хотят полного урегулирования российско-украинского конфликта
Госсекретарь: США хотят полного урегулирования российско-украинского конфликта
17 августа 2025 г. 18:39
ЦАХАЛ засек новый ракетный обстрел со стороны Йемена
ЦАХАЛ засек новый ракетный обстрел со стороны Йемена
17 августа 2025 г. 18:34
Рубио заявил, что до соглашения по Украине еще далеко
Рубио заявил, что до соглашения по Украине еще далеко
17 августа 2025 г. 18:18
Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти областям Украины
Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти областям Украины
17 августа 2025 г. 18:14
Зеленский: Территориальный вопрос должен обсуждаться только на трехстороннем саммите
Зеленский: Территориальный вопрос должен обсуждаться только на трехстороннем саммите
17 августа 2025 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi