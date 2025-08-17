Трамп заявил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Россией был достигнут значительный прогресс, и призвал следить за ситуацией.

Как сообщает Report, он написал об этом на своей странице в соцсети Truth social.

"Значительный прогресс в отношении России. Оставайтесь с нами", - отметил американский лидер.

В следующей публикации он заявил: "Что касается меня, невероятно, как лживые СМИ жестоко искажают правду. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы заставить их писать или сообщать правду обо мне. Я провел отличную встречу на Аляске о глупой войне (бывшего президента США Джозефа) Байдена, войне, которая никогда не должна была случиться".