Трамп заявил, что уже выполнил больше обещаний, чем давал перед выборами - ВИДЕО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выполнил больше обещаний, чем давал во время предвыборной кампании в 2016 году.

Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Огайо.

"В действительности я сдержал больше обещаний, чем сделал. Когда вы слышали такое заявление от политика? Может, никогда? Никогда! Не вижу смысла даже говорить об этом. Многие, многие вещи", — заявил он.

Ранее стало известно, что более 31 млн американцев проголосовали досрочно на промежуточных выборах.