Трамп заявил, что участки стены на границе с Мексикой уже возводятся

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Администрация США стремится максимально обезопасить границы и одним из элементов этой программы стало возведение стены на границе с Мексикой, элементы которой уже возводятся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с группой активистов Республиканской партии в Тампе (штат Флорида).

"Мы хотим максимальной безопасности на наших границах и хотим отметить заслуги тех, кто ее обеспечивает - сотрудников Иммиграционно-таможенной службы и других правоохранительных ведомств, - заявил Трамп. - Надежная безопасность на границах будет обеспечена, в том числе, и за счет создания стены на границе с Мексикой. Многие не знают о том, что мы уже начали строительство: мы ассигновали $1,6 млрд и сооружаем большие участки этой стены, но нам необходимы дополнительные средства".

По словам Трампа, ему, возможно, придется "пойти на достаточно радикальные меры" для того, чтобы добиться выделения дополнительных средств на этот проект. Он не уточнил, о каких мерах идет речь.