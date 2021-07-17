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Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях.
Другие страны
17 июля 2021 г. 05:47
Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в его письменном заявлении.

"В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab", - отметил Трамп. Перечисленные платформы тяготеют к правому политическому спектру.

"Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено", - сообщил Трамп.

В целом ряде соцсетей есть аккаунты, которые репостят заявления Трампа и названы его именем, но у них нет значков, подтверждающих подлинность.

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