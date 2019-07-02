Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем должна предоставлять преимущество США

Баланс в возможной торговой сделке, которую обсуждают Вашингтон и Пекин, должен смещаться в пользу США, заявил в понедельник Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Трампа, Китай имел "значительное преимущество" в торговле с США в течение "многих лет". "Очевидно, что вы не можете заключить сделку 50 на 50. Это должна быть сделка, которая в некоторой степени смещена в сторону нашего преимущества", - уверен президент.

Американо-китайские переговоры, отметил он, уже возобновились. Представители обеих стран "очень много разговаривают по телефону, но они также встречаются", пояснил президент. "По сути (переговоры) уже начались, - указал он. - Я думаю, что у нас есть хорошие шансы заключить сделку".