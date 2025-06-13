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Трамп заявил, что стремится к дипломатическому решению ядерной проблемы Ирана

Трамп заявил, что стремится к дипломатическому решению ядерной проблемы Ирана Вашингтон стремится к достижению договоренностей с Тегераном по ядерной программе Ирана.
Другие страны
13 июня 2025 г. 04:23
Трамп заявил, что стремится к дипломатическому решению ядерной проблемы Ирана

Вашингтон стремится к достижению договоренностей с Тегераном по ядерной программе Ирана.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

"Мы по-прежнему привержены дипломатическому решению ядерной проблемы Ирана, - заверил американский лидер. - Всей моей администрации поручено вести переговоры с Ираном". Как написал Трамп, Иран "мог бы быть великой державой, но сначала он должен полностью отказаться от надежды на получение ядерного оружия".

Ранее в четверг Трамп заявил, что США и Иран "достаточно близки к довольно хорошему соглашению" по ядерному досье Тегерана. По его словам, вашингтонская администрация сейчас не желает проведения Израилем военной операции в отношении исламской республики.

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