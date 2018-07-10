Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить затраты США на оборону.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Многие страны НАТО, которые мы, как это ожидается, будем защищать, не только не дотягивают до выполнения своих обязательств (по расходам на оборону — ред.) в 2% (от ВВП — ред.) (что является низким), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были произведены. Будут ли они возмещать это США?" — написал Трамп у себя в Twitter, находясь в самолете на пути в Брюссель, где пройдет саммит НАТО.

Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11-12 июля на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.