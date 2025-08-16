Трамп сообщил о планах Европы организовать встречу Путина и Зеленского

Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.

Президент США Дональд Трамп по итогам саммита на Аляске прокомментировал возможность встречи с участием его самого, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом сообщил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

"Теперь дело за президентом Зеленским, и я бы также сказал, что европейские страны должны немного вмешаться, но это дело президента Зеленского. Думаю, мы готовы, и если они захотят, я буду на следующей встрече. Сейчас они собираются организовать встречу президента Зеленского с президентом Путиным", — заявил он.