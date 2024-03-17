Трамп заявил, что США ждет "кровавая баня" в случае его поражения на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты столкнутся с "кровавой баней", если он не одержит победу на выборах главы государства в ноябре.

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты столкнутся с "кровавой баней", если он не одержит победу на выборах главы государства в ноябре.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет. Это будет кровавая баня для страны", - сказал он, выступая перед сторонниками в городе Дейтон (штат Огайо).

Трамп напомнил, что раньше называл президентские выборы 2016 года в США "самым важным голосованием", однако "выборы 2024 года превосходят их" по значимости. "Мы переживаем упадок. Но мы все изменим. Мы снова сделаем США великой страной", - заявил республиканец. Его выступление транслировали американские телеканалы.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.