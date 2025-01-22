Трамп заявил, что США "взорвали Ближний Восток и ушли, убив много людей"

Мы взорвали Ближний Восток и ушли. Мы ничего в результате этого не получили, кроме множества смертей. Мы убили много людей.

Мы взорвали Ближний Восток и ушли. Мы ничего в результате этого не получили, кроме множества смертей. Мы убили много людей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, выступая в Белом доме, сказал президент США Дональд Трамп.

Комментируя распоряжение лишить своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона государственной охраны, Трамп отметил, что Болтон входил в число тех, кто убедил 43-го президента США Джорджа Буша - младшего "взорвать Ближний Восток".

"Каждый раз, когда люди видели, что я прихожу на встречу, а за спиной у меня Джон Болтон, они думали, что он на них нападет. Потому что он был разжигателем войны", - добавил президент США.

Трамп посчитал, что Секретная служба "достаточно" охраняла Болтона.

"Мы не будем охранять людей до конца их жизни. Почему мы должны это делать? Нельзя, чтобы это было на всю жизнь", - повторил он.