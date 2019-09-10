Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая

Американская администрация вынуждена была заняться перестройкой вооруженных сил страны и увеличить военные расходы, в том числе из-за России и Китая.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы достигли рекордного финансирования Вооруженных сил США - $700 млрд в прошлом году, $716 млрд в этом году, $738 млрд следующем <...> У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем. Мы должны были что-то сделать", - сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

По словам Трампа, ВС страны были "полностью истощены". "Теперь у нас есть прекрасные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, истребители F-18, новые корабли, новые ракеты, у нас все новое", - добавил американский лидер.