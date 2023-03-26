О нас

Трамп заявил, что США превратились в "банановую республику"

Трамп заявил, что США превратились в "банановую республику" Соединенные Штаты деградировали до уровня "банановой республики" при действующей американской администрации.
Другие страны
26 марта 2023 г. 05:17
Трамп заявил, что США превратились в банановую республику

Соединенные Штаты деградировали до уровня "банановой республики" при действующей американской администрации.

Как передает Report, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в городе Уэйко (штат Техас).

"Банановая республика - вот во что мы превратились, - сказал он. - Наша страна, мы этого не потерпим".

Трамп, в частности, выделил проблемы страны в вопросах защиты своих границ, системы голосования и превращения правоохранительных структур в политическое оружие и добавил, что в случае его победы на выборах президента США в следующем году "преступники, которые вредят системе правосудия, будут повержены и посрамлены".

"Если мы не выиграем выборы в 2024 году, наша страна обречена", - добавил он.

В ноябре 2022 года Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ-ı “banan ölkəsi” adlandırıb

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi