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    Трамп заявил, что США прекращают выплачивать компенсации на восстановление Сирии

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Вашингтон прекращает выделять финансовые средства на восстановление Сирии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Соединенные Штаты закончили делать смехотворные ежегодные компенсационные выплаты в размере 230 миллионов долларов Сирии. Теперь платежи, вместо США, начнут производить Саудовская Аравия и другие богатые страны Ближнего Востока», - сообщил глава Белого дома в своем Twitter, передает Report.

    Он подчеркнул, что намерен вкладывать средства в развитие вооруженных сил США и стран-партнеров.

    Как сообщал сайт kp.ru, 17 августа глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что руководство страны отказалось выделять около 230 млн долларов на программы стабилизации тех сирийских районов, которые не контролируются властями в Дамаске.

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