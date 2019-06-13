​Трамп заявил, что США не спешат заключать ядерную сделку с КНДР

Соединенные Штаты не торопятся подписывать с КНДР договоренности, предусматривающие свертывание ее ядерных программ.

С таким утверждением выступил в среду на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Белом доме его американский коллега Дональд Трамп, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, со временем у нас с Северной Кореей все станет очень хорошо. Я не тороплюсь. Санкции действуют, заложники (то есть заключенные в тюрьмах КНДР из числа граждан США - прим. ТАСС) возвращены, останки [американских военнослужащих] передаются [властям США]. Ядерных испытаний [КНДР в последние месяцы] совершенно не было", - сказал глава вашингтонской администрации. При этом он напомнил, что в понедельник получил от лидера КНДР Ким Чен Ына новое послание.

По мнению хозяина Белого дома, власти в Пхеньяне "хотели бы" заключить соглашение с правительством в Вашингтоне. Двусторонние отношения за последнее время значительно улучшились, хотя еще в 2017 году "казалось, что будет война с Северной Кореей", заявил Трамп. На его взгляд, сейчас между КНДР и США сложились "очень хорошие отношения". "Я не спешу, я не спешу", - заверил Трамп.

Вместе с тем он предупредил, что не исключает изменения своей позиции, касающейся ядерной проблемы КНДР. "Я могу измениться. Если я изменюсь, то вы все об этом очень быстро узнаете, я быстро об этом сообщу. <...> Но пока у нас [с КНДР] хорошие отношения - вероятно, лучше, чем в последние 25 лет, а, возможно, и за все время", - отметил Трамп.