​Трамп заявил, что США не добиваются смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп после ликвидации американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что США не добиваются смены власти в Иране.

"Мы не добиваемся смены режима (в Иране). Тем не менее агрессия иранского режима в регионе, включая подконтрольных боевиков, дестабилизирует регион и соседей, и она должна прекратиться немедленно", - заявил Трамп, выступая со специальным обращением в своей резиденции во Флориде, передает Report.

Он добавил, что "будущее принадлежит народу Ирана, а не террористам, которые втягивают свои нацию в кровопролитие за рубежом".