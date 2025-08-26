Трамп заявил, что США и Южная Корея согласовали торговую сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Белом доме они договорились об условиях двустороннего торгового соглашения.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил пресс-пулу Белого дома.

"Да, я думаю, мы пришли к соглашению. У них были некоторые проблемы, но мы остались при своем. Они (представители южнокорейской стороны - ред.) собираются заключить сделку, на которую дали согласие", - сказал он.

Президент США также похвалил своего южнокорейского коллегу. "Он очень хороший человек, крайне хороший представитель Южной Кореи", - добавил Д. Трамп.