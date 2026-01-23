Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Трамп заявил, что "Совет мира" отзывает направленное Канаде приглашение

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 06:23
    Трамп заявил, что Совет мира отзывает направленное Канаде приглашение

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Совет мира отзывает направленное премьер-министру Канады Марку Карни приглашение его стране присоединиться к международной структуре.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице главы Белого дома в Truth Social.

    "Уважаемый премьер-министр Карни, пожалуйста, примите это письмо как официальное уведомление о том, что "Совет мира" отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, которые когда-либо были", - написал Трамп.

    Напомним, что 22 января представители 19 стран, включая Азербайджан, подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе документ "Устав Совета мира", созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. "Совет мира" создан для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

    Дональд Трамп "Совет мира" Канада Марк Карни
    Tramp Sülh Şurasının Kanadaya göndərilmiş dəvəti geri çəkdiyini bəyan edib

    Последние новости

    06:49

    В Пензе из-за атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе

    В регионе
    06:23

    Трамп заявил, что "Совет мира" отзывает направленное Канаде приглашение

    Другие страны
    05:57

    Орбан: "Совет мира" с участием Ближнего Востока и Южного Кавказа может быть эффективнее

    Другие страны
    05:35

    Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

    В регионе
    05:12

    Bloomberg: США вышли из ВОЗ, не выплатив организации $260 млн долга

    Другие страны
    04:40

    Глава ЕК позитивно оценила стратегию ЕС по ситуации вокруг Гренландии

    Другие страны
    04:18

    Антониу Кошта: ЕС готов защищать себя и свои интересы

    Другие страны
    04:13
    Фото

    Министр: Босния и Герцеговина намерена укреплять сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    04:05

    Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершились - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей