Трамп заявил, что "Совет мира" отзывает направленное Канаде приглашение

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Совет мира отзывает направленное премьер-министру Канады Марку Карни приглашение его стране присоединиться к международной структуре.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице главы Белого дома в Truth Social.

"Уважаемый премьер-министр Карни, пожалуйста, примите это письмо как официальное уведомление о том, что "Совет мира" отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, которые когда-либо были", - написал Трамп.

Напомним, что 22 января представители 19 стран, включая Азербайджан, подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе документ "Устав Совета мира", созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. "Совет мира" создан для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.