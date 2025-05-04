О нас

Трамп заявил, что снизит таможенные пошлины для Китая

Трамп заявил, что снизит таможенные пошлины для Китая Президент США Дональд Трамп заявил, что в определенный момент снизит ввозные пошлины в отношении Китая, так как без этого шага Вашингтон и Пекин не смогут вести друг с другом бизнес.
Другие страны
4 мая 2025 г. 22:07
Трамп заявил, что снизит таможенные пошлины для Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что в определенный момент снизит ввозные пошлины в отношении Китая, так как без этого шага Вашингтон и Пекин не смогут вести друг с другом бизнес.

Как передает Report, об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC News.

"В какой-то момент я их (пошлины - ред.) снижу, потому что в противном случае мы не сможем вести с ними бизнес", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, при этом не указав временные рамки, когда он может принять такое решение.

По словам Трампа, Китай "крайне сильно" хочет вести предпринимательскую деятельность с США, так как экономика КНР в настоящее время "чувствует себя очень плохо".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi