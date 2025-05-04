Трамп заявил, что снизит таможенные пошлины для Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что в определенный момент снизит ввозные пошлины в отношении Китая, так как без этого шага Вашингтон и Пекин не смогут вести друг с другом бизнес.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в определенный момент снизит ввозные пошлины в отношении Китая, так как без этого шага Вашингтон и Пекин не смогут вести друг с другом бизнес.

Как передает Report , об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC News.

"В какой-то момент я их (пошлины - ред.) снижу, потому что в противном случае мы не сможем вести с ними бизнес", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, при этом не указав временные рамки, когда он может принять такое решение.

По словам Трампа, Китай "крайне сильно" хочет вести предпринимательскую деятельность с США, так как экономика КНР в настоящее время "чувствует себя очень плохо".