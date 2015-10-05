Трамп заявил, что ситуация в Ливии была бы более стабильной с Каддафи

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США миллиардер Дональд Трамп в разговоре с журналистом заявил, что ситуация на Ближнем Востоке бесспорно была бы сейчас лучше, если бы президент Ирака Саддам Хусейн и президент Ливии Муамар Каддафи остались у власти, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, Трамп провел параллель между тем, что произошло в обеих странах, с нынешней ситуацией в Сирии.

"Вы можете получить доказательства, взглянув на Ливию, посмотрев на то, что мы сделали там, — это хаос. Взгляните на Саддама Хусейна и Ирак, посмотрите, что мы наделали там, — это хаос. С Сирией будет то же самое", — сообщил политик в интервью телеканалу NBC.

Говоря об Ираке, Трамп заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) появилась как последствие "катастрофы" в этой стране. Он высказался в пользу операции российских воздушных сил против ИГ в Сирии.

"Мне нравится, что Путин в пух и прах бомбит ИГ. Путин должен избавиться от ИГ, потому что он не хочет, чтобы ИГ добралось до России", — заявил Трамп.

При этом США, по его мнению, борются с президентом Сирии Башаром Асадом и не знают, кем являются в реальности те люди, которым они оказывают поддержку. "Они могут быть хуже, чем Асад", — отметил Трамп.