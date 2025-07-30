Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы он прибыл в КНР с визитом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы он прибыл в КНР с визитом.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер в интервью порталу Breitbart News .

"Си Цзиньпин хочет, чтобы я отправился туда [в Китай], и он приедет сюда в США", - подчеркнул Трамп, отметив, что даты возможных визитов еще не были согласованы. "Мы, вероятнее всего, отправимся в Китай в недалеком будущем, быть может, до конца этого года. А он приедет сюда", - добавил глава американской администрации.

Трамп также дал положительную оценку торговым переговорам с Китаем. "Мы очень хорошо ладим с Китаем. Ситуация вокруг торгового соглашения пока что хорошая. Я поднял пошлины, и в какой-то момент они достигли 145%, что означает невозможность вести какие-либо дела. Мягко говоря, это было несколько чрезмерно и, по сути, на месяц прекратило торговлю между США и Китаем. Китай очень важен для нас", - заключил он.