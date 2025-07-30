О нас

Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай

Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы он прибыл в КНР с визитом.
Другие страны
30 июля 2025 г. 05:59
Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы он прибыл в КНР с визитом.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер в интервью порталу Breitbart News.

"Си Цзиньпин хочет, чтобы я отправился туда [в Китай], и он приедет сюда в США", - подчеркнул Трамп, отметив, что даты возможных визитов еще не были согласованы. "Мы, вероятнее всего, отправимся в Китай в недалеком будущем, быть может, до конца этого года. А он приедет сюда", - добавил глава американской администрации.

Трамп также дал положительную оценку торговым переговорам с Китаем. "Мы очень хорошо ладим с Китаем. Ситуация вокруг торгового соглашения пока что хорошая. Я поднял пошлины, и в какой-то момент они достигли 145%, что означает невозможность вести какие-либо дела. Мягко говоря, это было несколько чрезмерно и, по сути, на месяц прекратило торговлю между США и Китаем. Китай очень важен для нас", - заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
28 июля 2025 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi