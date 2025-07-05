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Трамп заявил, что сделка по покупке TikTok почти готова

Трамп заявил, что сделка по покупке TikTok почти готова Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по приобретению соцсети TikTok у китайской компании ByteDance практически готова, Вашингтон намерен начать обсуждение этой темы с Пекином 7 или 8 июля.
Другие страны
5 июля 2025 г. 08:24
Трамп заявил, что сделка по покупке TikTok почти готова

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по приобретению соцсети TikTok у китайской компании ByteDance практически готова, Вашингтон намерен начать обсуждение этой темы с Пекином 7 или 8 июля.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"У нас практически готова сделка. В понедельник или вторник мы начнем переговоры с Китаем. Мы считаем, что нам, вероятно, нужно получить одобрение со стороны Китая. Это не точно, но вероятно", - сказал американский лидер журналистам на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси.

Трамп 29 июня заявил в интервью телеканалу Fox News, что "группа очень богатых людей" готова приобрести TikTok у ByteDance. Трамп тогда отметил, что будет готов назвать этих покупателей "примерно через две недели".

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