Трамп заявил, что сделка по покупке TikTok почти готова

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по приобретению соцсети TikTok у китайской компании ByteDance практически готова, Вашингтон намерен начать обсуждение этой темы с Пекином 7 или 8 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по приобретению соцсети TikTok у китайской компании ByteDance практически готова, Вашингтон намерен начать обсуждение этой темы с Пекином 7 или 8 июля.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"У нас практически готова сделка. В понедельник или вторник мы начнем переговоры с Китаем. Мы считаем, что нам, вероятно, нужно получить одобрение со стороны Китая. Это не точно, но вероятно", - сказал американский лидер журналистам на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси.

Трамп 29 июня заявил в интервью телеканалу Fox News, что "группа очень богатых людей" готова приобрести TikTok у ByteDance. Трамп тогда отметил, что будет готов назвать этих покупателей "примерно через две недели".