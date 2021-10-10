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Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику

Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты.
Другие страны
10 октября 2021 г. 09:15
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику
Дональд Трамп

Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.

"У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику", - предположил Трамп.

По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые".

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Версия на азербайджанском языке Tramp: “Rusiya ABŞ-ın Əfqanıstanda qoyduğu silahları götürüb”

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