Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику

Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты.

Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил бывший глава американской администрации Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.

"У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику", - предположил Трамп.

По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые".