О нас

Трамп заявил, что российский лидер "играет с огнем"

Трамп заявил, что российский лидер "играет с огнем" Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем".
Другие страны
27 мая 2025 г. 20:12
Трамп заявил, что российский лидер играет с огнем

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем".

Как передает Report, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнем!", - написал Трамп.

25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта.

Впоследствии произошедшее прокомментировал Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, "что с ним случилось". Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он "запускает ракеты в города" и этим вызывает его недовольство. Трамп также сообщил о возможном введении новых санкций против РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp: "Putin odla oynayır"
Версия на английском языке Putin playing with fire, Trump says

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi