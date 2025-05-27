Трамп заявил, что российский лидер "играет с огнем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем".

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем".

Как передает Report, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнем!", - написал Трамп.

25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта.

Впоследствии произошедшее прокомментировал Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, "что с ним случилось". Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он "запускает ракеты в города" и этим вызывает его недовольство. Трамп также сообщил о возможном введении новых санкций против РФ.