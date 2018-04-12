Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято достаточно скоро

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что решение по ответной реакции США на события в Сирии будет принято весьма скоро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его высказывания передают журналисты из пула Белого дома.

По словам американского лидера, решения "будут приняты достаточно скоро". Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет встречу со своими советниками по данному вопросу.

"Мы очень серьезно рассматриваем эту ситуацию", - добавил он.