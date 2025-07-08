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Трамп заявил, что рассматривает вариант согласиться на новые санкции против РФ

Трамп заявил, что рассматривает вариант согласиться на новые санкции против РФ Президент США Дональд Трамп заявил, что очень решительно рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс законопроекта, предусматривающего введение новых санкций против России.
Другие страны
8 июля 2025 г. 21:11
Трамп заявил, что рассматривает вариант согласиться на новые санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень решительно рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс законопроекта, предусматривающего введение новых санкций против России.

Как передает Report, об этом он заявил на заседании своего кабинета.

"Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю", - ответил Трамп на вопрос о том, хочет ли он принятия Конгрессом упомянутого законопроекта и готов ли будет его подписать. "Это возможный законопроект. Это полностью на мое усмотрение", - добавил он. "Я очень решительно это рассматриваю", - подчеркнул Трамп.

На вопрос журналиста о том, какие меры против России может принять вашингтонская администрация, Трамп ответил: "Я бы вам не рассказал. Разве мы не хотим, чтобы был небольшой сюрприз?"

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина - Ред.) в конце июня заявил, что Трамп выступает за принятие Конгрессом законопроекта о новых санкциях против России. Грэм рассчитывает, что Сенат рассмотрит законопроект о санкциях против РФ уже в июле.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları nəzərdən keçirir

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