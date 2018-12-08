Трамп заявил, что расследование Мюллера обошлось в более чем $30 млн

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «вмешательству» России в американские выборы 2016 года обошлось в более чем $30 млн.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

«После двух лет и миллионов страниц документов (и издержек в более чем $30 млн) никакого сговора!» — написал Трамп в Twitter.