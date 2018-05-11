Трамп заявил, что рассчитывает заключить новую сделку с Ираном

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты рассчитывают заключить с Ираном новую сделку после того, как Вашингтон принял решение прекратить выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Индиана.

"Я надеюсь, что удастся заключить сделку с ними - новую сделку, хорошую сделку, честную сделку - которая будет лучше для них (Ирана). Но мы не можем позволить им заполучить ядерное оружие", - сказал он.

"Мы должны быть в состоянии попасть на (ядерный) объект (Ирана) и проверить этот объект. Мы должны быть в состоянии попасть на их военные базы, чтобы увидеть, занимаются ли обманом или нет - просто на всякий случай", - добавил он, уточнив, что именно он хочет видеть в положениях новых договоренностей.