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    Трамп заявил, что протесты в Иране направлены против поддержки терроризма

    Трамп неоднократно обвинял иранские власти в поддержке терроризма

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, вновь обвинил руководство страны в поддержке терроризма.

    Как передает Report, об этом сообщает RT.

    “Большие протесты в Иране. Наконец люди стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть”, — написал он в Twitter.

    По словам американского лидера, Вашингтон внимательно следит за “нарушениями прав человека”.

    Ранее СМИ сообщили о протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана.

    Трамп неоднократно обвинял иранские власти в поддержке терроризма.

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