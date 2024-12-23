Трамп заявил, что при нем в США официально будут только два гендера

Трамп заявил, что при нем в США официально будут только два гендера

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет придерживаться гендерной политики, согласно которой есть только мужской и женский пол.

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет придерживаться гендерной политики, согласно которой есть только мужской и женский пол. Как передает Report , об этом политик высказался на конференции AmericaFest в городе Финикс (штат Аризона). "При администрации Трампа официальная политика правительства Соединенных Штатов будет заключаться в том, что есть только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?" - сказал он. С критикой гендерной политики действующей администрации демократа Джо Байдена выступал также миллиардер Илон Маск, который вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит в администрации Трампа новое ведомство по повышению эффективности правительства и борьбе с бюрократией. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram