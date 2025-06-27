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Трамп заявил, что прекращает обсуждение соглашения о торговле с Канадой

Трамп заявил, что прекращает обсуждение соглашения о торговле с Канадой Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается продолжать диалог с Канадой о торговом соглашении между странами.
Другие страны
27 июня 2025 г. 22:44
Трамп заявил, что прекращает обсуждение соглашения о торговле с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается продолжать диалог с Канадой о торговом соглашении между странами.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Мы прекращаем все обсуждения по торговле с Канадой, решение вступает в силу немедленно", - указал он.

Трамп подчеркнул, что его решение связано с намерением Оттавы ввести налог на цифровые услуги для американских технологических компаний. Он также обвинил канадские власти в "копировании Евросоюза".

США, по его словам, в ответ на это не только прекратят дискуссии о торговом соглашении, но и введут пошлины на ведение бизнеса для канадских компаний на американском рынке. Президент США пообещал объявить о них в ближайшие семь дней.

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