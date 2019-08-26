Трамп посетит Германию по приглашению Меркель

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре посетить Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил на полях саммита Группы семи (G7), который проходит в Биаррице.

"Мы приедем туда", - сказал Трамп перед встречей с Меркель. Он подчеркнул, что это для него "большая честь". "Мы приедем туда и, возможно, скоро", - добавил американский лидер.

На вопрос о том, может ли он посетить Германию перед предстоящим в ближайшие дни визитом в Польшу, Трамп ответил: "Это слишком рано". "Но мы будем в Германии очень скоро", - добавил он.

Позднее глава Белого дома сообщил, что его встреча с Меркель была продуктивной. "Очень продуктивная встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель", - написал он в Twitter.