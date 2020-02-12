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Трамп заявил, что подпишет торговое соглашение с Индией, если оно будет выгодно США

Трамп заявил, что подпишет торговое соглашение с Индией, если оно буде

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что подпишет торговое соглашение с Индией в том случае, если оно будет выгодно Америке. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я недавно разговаривал с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди. Посмотрим. Если мы сможем заключить выгодную [для США] сделку, то подпишем ее", - указал глава государства. 

Президент США с 24 по 25 февраля посетит с официальным визитом Индию.

Правительство Индии готовится одобрить сделку на приобретение 24 вертолетов MH-60R Seahawk у США для своих ВМС на сумму $2,6 млрд.

Сообщается, что индийские власти хотят заключить сделку еще до приезда в Индию президента США Дональда Трампа.

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