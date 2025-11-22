Трамп отменяет временную защиту от депортации для сомалийцев в Миннесоте
- 22 ноября, 2025
- 09:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает действие временной защиты от депортации для сомалийцев, проживающих в штате Миннесота.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
"Сомалийские банды терроризируют жителей этого великого штата. Пропали миллиарды долларов. Я как президент Соединённых Штатов, настоящим прекращаю, с немедленным вступлением в силу, программу временного защищённого статуса для сомалийцев в Миннесоте", - заявил Трамп.
