Трамп заявил, что отказался от встречи с Трюдо на полях ГА ООН

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказался от встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях Генассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил в ходе пресс-конференции.

«Да, я это сделал. Потому что тарифы слишком высоки. И, кажется, он не хочет идти на уступки», — пояснил американский лидер.

Ранее Трюдо заявил, что переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) могут продолжиться «в более неформальной форме» в кулуарах Генассамблеи ООН.