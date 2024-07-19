Трамп рассказал, что его спасло от пули во время покушения

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что от смерти во время покушения в штате Пенсильвания его спасло то, что он повернул голову, чтобы посмотреть на экран, где была выведена статистика по миграции в пору его президент

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что от смерти во время покушения в штате Пенсильвания его спасло то, что он повернул голову, чтобы посмотреть на экран, где была выведена статистика по миграции в пору его президентства.

Как сообщает Report , об этом политики рассказал, выступая с речью на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).

"Вы не услышите от меня этого вновь, потому что рассказывать об этом больно. За мной располагался большой экран, который показывал число пересекших границу в пору моего руководства [американской администрацией], цифры были просто потрясающие. Чтобы посмотреть на таблицу я начал поворачивать вправо мою голову и был готов повернуться еще больше, но мне очень повезло, что я этого не сделал, так как услышал жужжание и почувствовал, что нечто попало с большой силой в правое ухо", - сказал он.

Трамп отметил, что, если бы он не сделал того движения головой, "пуля убийцы идеально попала бы в цель".

"Меня не должно было быть тут сегодня", - заявил Трамп, в ответ на что собравшиеся начали скандировать "должен был".

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.