Трамп заявил, что Обама был близок к войне с КНДР

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил мнение, что бывший президент США Барак Обама был близок к войне с КНДР.

Как передает Report, по мнению Трампа, в случае конфликта могло погибнуть более 50 миллионов человек.

По словам главы Белого дома, в то время, когда Трамп стал главой государства, в КНДР проводились масштабные запуски ракет.

"И можно спросить бывшего президента Обаму, он был очень близок ко вступлению в войну с КНДР. В этом случае он мог бы потерять свыше 50 миллионов человек", — заявил Дональд Трамп.