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    Трамп заявил, что никогда не обсуждал убийство Асада

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/  Американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал возможность убийства сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на стенограмму разговора Трампа с журналистами, передает Report. 

    «Никогда не обсуждалось», — заявил Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент добавил, что книга журналиста Роберта Вудворда под названием «Страх. Трамп в Белом доме» является «полным вымыслом». Ранее СМИ со ссылкой на выдержку из книги Вудворда сообщили, что Дональд Трамп в апреле 2017 года предложил Джеймсу Мэттису убить Башара Асада.

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