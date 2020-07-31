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Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против голосования по почте.
Другие страны
31 июля 2020 г. 03:13
Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против голосования по почте.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я не хочу задержки (в проведении выборов). Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Он отметил, что хочет, чтобы на выборах все голосовали при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

Ранее в четверг глава государства выразил обеспокоенность возможным расширением голосования по почте, которое, по его мнению, чревато подтасовками. При этом он задался вопросом, можно ли отложить президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. Это предположение вызвало резкое неприятие со стороны как демократов, так и однопартийцев Трампа республиканцев.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ-da prezident seçkilərinin təxirə salınmasını istəmir

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