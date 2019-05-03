Трамп заявил, что не стремится к военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, с такими словами глава американской администрации выступил в четверг, 2 мая, в интервью телеканалу Fox News.

Ведущая спросила президента, может ли настать переломный момент, после которого США решатся на военное вторжение в Венесуэлу.

"Всегда есть (вероятность наступления) переломного момента. Но, естественно, я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди умирают, у них ничего нет", - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что США располагают "множеством вариантов, в том числе очень жестких", по урегулированию кризиса в Боливарианской Республике.