О нас

Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска

Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них произошел разлад.
Другие страны
24 июля 2025 г. 18:45
Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них произошел разлад.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Все заявляют, что я разрушу компании Илона тем, что заберу некоторые, если не все, масштабные субсидии правительства США. Это не так! Я хочу Илону и всем предпринимателям в нашей стране процветать как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США", - говорится в публикации.

Напомним, что Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.

В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tramp Maskın biznesini məhv etməyəcək

Экслюзивные новости

Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi