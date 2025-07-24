Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них произошел разлад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска, с которым у них произошел разлад.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Все заявляют, что я разрушу компании Илона тем, что заберу некоторые, если не все, масштабные субсидии правительства США. Это не так! Я хочу Илону и всем предпринимателям в нашей стране процветать как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США", - говорится в публикации.



Напомним, что Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.

В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".