Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкционных режимов, в том числе, в отношении России.

Как передает Report, об этом ссобшил ТАСС.

"Я ничего не смягчал", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов об ослаблении антироссийских санкций, в ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson.

Ранее санкционное подразделение министерства финансов США опубликовало документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который свидетельствует о том, что американские власти изменили санкционный режим в отношении ФСБ.

Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.