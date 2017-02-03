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    Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России

    Я ничего не смягчал, - сказал Президент США

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкционных режимов, в том числе, в отношении России.

    Как передает Report, об этом ссобшил ТАСС. 

    "Я ничего не смягчал", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов об ослаблении антироссийских санкций, в ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson.

    Ранее санкционное подразделение министерства финансов США опубликовало документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который свидетельствует о том, что американские власти изменили санкционный режим в отношении ФСБ.

    Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

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