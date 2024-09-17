Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами США

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами Соединенных Штатов.

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами Соединенных Штатов.

Как передает Report , своим мнением республиканец поделился в интервью блогеру Фароку Сармаду, которое транслировалось в соцсети X.

"Существуют внешние силы, среди которых есть враги. Вы называете их Россия, Китай и другие. Я не знаю, являются ли они врагами. Мне кажется, мы отлично будем ладить с Китаем. Думаю, мы отлично будем ладить с Россией", - сказал он.

Трамп вновь отметил, что в случае победы на выборах намерен урегулировать конфликт в Украине еще до инаугурации, которая состоится 20 января.

"Я хочу, чтобы это было сделано еще до того, как я займу Овальный кабинет. Я хочу, чтобы это произошло, пока я буду избранным президентом, потому что конфликт необходимо урегулировать", - отметил республиканец.